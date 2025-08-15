Dječaku stavili lisice, mladića divljački prebili na cesti: Šire se jezive snimke iz Srbije

Policija i prosvjednici sukobili su se u četvrtak navečer u Novom Sadu u Srbiji.

Nova.rs javlja da je policija tjerala ljude dalje od prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja, a građani pričaju da su uhićival i one koji nisu sudjelovali u prosvjedima ni demoliranju prostorija SNS-a.

Dječaku stavili lisice

Viralna snimka koja se širi društvenim mrežama prikazuje da je jedan od njih bio maloljetnik kojem je policajac stavio lisice na ruke. Nova.rs navodi da se sumnja da ga je prethodno skinuo s bicikla.

Ovo na sninku je dete.

Ovo je naše dete.

Spremite se za večeras.

Odazovite se na poziv studenata.

Čekamo i vidimo se ❣️ pic.twitter.com/Fe88uWo2XQ — KO JE UBIO Manekenku za 6XL (@saranoviceva) August 15, 2025

Na snimci se vidi kako dvojica policajaca razgovaraju s dječakom koji ih, sudeći po gestikulaciji, moli da ga puste. Za to vrijeme pored njih na podu leži muškarac s lisicama na rukama. Vidi se i da dječak nema majicu ni tenisice, a građani su u komentarima na društvenim mrežama naveli da su mu majicu skinuli policajci. Stanovnici Novog Sada ispričali su da je policija uhitila i srednjoškolce te da je bilo dosta maloljetnih osoba. Neslužbeno se doznaje da nisu ispitani, no određeno im je zadržavanje od 48 sati.

Policijska brutalnost u Valjevu

Još brutalnije scene zabilježene su u Valjevu, gdje su građani organizirali prosvjed pod imenom "Večeras pucate po šavovima". Između dvije ulice stajao je dvostruki kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija koji nisu dozvolili prolazak građanima.

Kruže uznemirujuće snimke na kojima se vidi kako nekoliko policajaca u opremi udara mladića na podu. U objavama se navodi da je policija tukla i privodila sve pred sobom te da su izvlačili ljude iz okolnih kafića.

Masovno se dijeli i snimka na kojoj mladić pada na pod, a desetak policajaca ga kreće mlatiti pendrecima i nogama.

Ruke im se osušile! 🤬 pic.twitter.com/Bjcc4ksAo9 — Milica Matić (@milicaa______) August 14, 2025

Valjevski studenti u blokadi objavili su fotografiju stravičnih ozljeda koje je jedan mladić zadobio po leđima.

Podsjetimo, u trećoj uzastopnoj noći prosvjeda protiv režima srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića bilo je na desetke ozlijeđeni i uhićenih.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je uhićeno 37 ljudi, među kojima je prema njegovim riječima i 23-godišnji Hrvat B.H. koji je "napao žandarmeriju". Ipak, Ivan Zeko-Pivač, zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu, za portal 24sata istaknuo je da Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije obaviješteno da je itko uhićen pa zato ne može reći ništa više.

