Dječaka (15) u susjedstvu udario grom, helikopterom prebačen u bolnicu

Dječaka (15) udario je grom dok je bio na otvorenom mjestu Coppo kod Crognaleta u središnjoj Italiji. Nesreća se dogodila tijekom jakog nevremena, piše Corriere Adriatico.

Dječak je bio s ocem koji je odmah pozvao hitnu pomoć.

Jaka tuča otežavala je akciju spašavanja. Dječak je stabiliziran na mjestu nesreće, a zatim je helikopterom prebačen u bolnicu San Salvatore u L'Aquili u najtežem stanju (tzv. crveni kod), bez svijesti i s teškim opeklinama.

Njegovo stanje je i dalje kritično, a trenutačno se nalazi u jedinici intenzivne njega.

