Rumunjsku su nakon razdoblja toplinskog vala pogodile snažne oluje u kojima su poginule dvije osobe, javlja portal Realitate.

Prva žrtva je sportaš (50) iz Bukurešta koji je s grupom prijatelja bio na 88 kilometara dugoj trkačkoj ruti. Oluja ga je u nedjelju zatekla na području planine Giumalau, 20 kilometara prije cilja. Na njega je palo divovsko stablo i zgnječilo ga. Sasiocima je trebalo gotovo dva sata da se probiju do 50-godišnjaka jer je rutu blokiralo drveće koje su srušili vjetrovi. Kad su konačno stigli, nisu mu mogli spasiti život.

"Bio sam kilometar ili dva ispred. Trčao sam s još dvojicom, a onda je došlo iznenada. Vjetar je počeo jako puhati. Bio je brutalan, jedva smo stajali na nogama", ispričao je trkač.

Tijelo druge osobe pronađeno je u ponedjeljak ujutro u koritu potoka Neagara u okrugu Suceava, gdje je od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka ujutro izdano čak šest crvenih i dva narančasta alarma.

Vatrogasci su u Suceavi iz poplavnih voda evakuirali stotine ljudi. "Imam 69 godina, doživio sam dvije poplave, ali nije bilo ovako. Da je bilo dva centimetra više, ušla bi mu kuću. Voda mi je bila do struka", govori stanovnik.

This morning’s images show damage caused by severe flooding yesterday in Broșteni, Suceava County, Romania. pic.twitter.com/YX8mtG0AYC

Gavril Niculeasa, zamjenik gradonačelnika Slatine, kazao je da je oluja pogodila kuće i ceste te slomila mostove. "Voda je posvuda. Nikad je nisam vidio toliko. Ovdje sam već nekoliko godina, ali nikad nisam vidio toliko vode“, rekao je Niculeasa.

Mediji također javljaju da je na drugim područjima države padala obilna kiša i tuča veličine ping-pong loptica. Bujična kiša u Piatra Neamţu do vrha je poplavila državnu cestu. Na prometnicama u okrugu Dolj vjetar je trgao drveće i bacao ih na vozila. Slično je bilo i u Botoşaniju, gdje su udari vjetra srušili nekoliko stabala i potpuno otkinuli krov.

🚨 This evening in Suceava County, Romania, torrential rain triggered flash floods, hitting hard in Broșteni, Holdița, Găinești, and Doroteia, with severe flooding and storm damage reported across the region. pic.twitter.com/RSnaNztzNY