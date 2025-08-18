Bijela kuća pitala hoće li Zelenski doći u odijelu: 'Bilo bi odlično kad bi stavio kravatu...'

Bijela kuća upitala je ukrajinske dužnosnike hoće li predsjednik Volodimir Zelenski na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Ovalnom uredu u ponedjeljak doći u odijelu, doznaje Axios od dva izvora upućena u situaciju.

Odjeća je postala osjetljiva tema još uoči sastanka dvojice čelnika u veljači ove godine, koji je prerastao u diplomatski fijasko. Trump tada nije bio zadovoljan što Zelenski nije došao u odijelu. Kad ga je dočekao u West Wingu, dobacio je ironičnu primjedbu: "Danas se baš sredio." Pojedini američki dužnosnici smatraju da je pitanje odijela u određenoj mjeri doprinijelo nepovoljnom ishodu sastanka.

Nosit će crnu jaknu

Izvori tvrde kako će Zelenski u Bijelu kuću doći u istoj crnoj jakni kakvu je nosio na samitu NATO-a u Nizozemskoj u lipnju. "Bit će to u stilu odijela, ali ne potpuno odijelo", rekao je jedan od izvora. Upravo je taj samit bio prvi put od ruske invazije 2022. godine da je Zelenski obukao sako poslovnog stila, a američki su dužnosnici tada ocijenili da je Trump bio zadovoljan.

"Zelenski je došao kao normalan čovjek, a ne lud, i bio je odjeven kao netko tko pripada na NATO samitu. Tada su imali dobar razgovor", rekao je tada jedan američki dužnosnik za Axios.

'Bilo bi odlično kad bi stavio kravatu'

Jedan Trumpov savjetnik, djelomično u šali, izjavio je da bi "bilo dobar znak za mir" ako bi Zelenski u došao u odijelu, ali je dodao: "Ne očekujemo da će to učiniti."

"Bilo bi odlično kad bi stavio kravatu, ali ne očekujemo ni to", rekao je drugi izvor. "Kravata je bila JD-ev problem kad se to prvi put dogodilo", dodao je.

Trump njeguje stav da svjetski lideri trebaju "izgledati primjereno", što za njega znači - odijelo. Njegovi savjetnici ipak naglašavaju da je nezadovoljstvo prošlog puta bilo vezano i uz šira pitanja, ne samo uz odjeću. Smatraju da je Zelenski u međuvremenu postao vještiji u komunikaciji s Trumpom. "Treba mu odati priznanje. Nije više tako loš kao prije", rekao je jedan od savjetnika.

Prema informacijama, Zelenski na sastanak s Trumpom neće nositi kravatu.

