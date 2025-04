TRUMPOVI ŽUTOG VOĐE / Svi u trezor! Ili Špilju! I nogom u jaja, a troglava Tuđmana jedino pod ruku

Dok Trumpova nova runda carina prijeti da svijet gurne u financijski kaos, mi s ovih prostora, kako to već ide, ne paničarimo. Jer – ako se već nađemo u dreku do grla, ne treba očajavati. Drek, naime, nije samo simbol propasti, već i izvor metana. A metan daje energiju. Ukratko, kad sve propadne – počinje novi početak.

Ako dođe do globalnog kolapsa, možda se obrišu i svi krediti. Hrvati su bankama dužni oko 30 milijardi eura, a 50 posto građana stalno u minusu, ne bi bilo loše.

Kao što legenda kaže, Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića, za vrijeme rata navodno se skrivao u trezoru Centralne banke BiH. On kaže – ipak je to bila kuhinja. Ali dobra je to ideja: trezor kao sklonište u slučaju financijskog kraha.

I dok već spremamo stvari za podzemne skrovišta, ne bi bilo loše ponijeti i simbol Domovine – primjerice, troglavi spomenik Franji Tuđmanu iz Nove Gradiške. Izgleda kao da je ispao iz Matrixa – savršeno za nadolazeću distopiju.