TULJANI U ŠOKU / Nuklearna zima i pingvini na rubu živaca: Svjetska ekonomija traži tople čarape

Pingvini, carine i financijska nuklearna zima: Kad ni McDonaldsovo otočje nije pošteđeno. Naizgled glupo pitanje – ali zapravo vrlo ozbiljno.

No, za mnoge, to je zapravo metaforička „nuklearna zima” – mračna vizija globalne ekonomske paralize koja brine i normalne i one malo manje normalne. Čak ni polarne jakne, kažu, neće pomoći.

Netko bi možda pomislio da će u toj zimi jedino pingvini dobro proći. Ali – jok! Ni njih nije mimoišla američka carinska palica. Trumpova administracija uvela je carine čak i za jedno od najpustijih područja na svijetu – Otočje Heard i McDonald, koje, osim tuljana i pingvina, ne broji nijednog ljudskog stanovnika.