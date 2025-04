KARTE PLANULE KAO KRAJINA / Ni Prijovićka ni Aca Lukas nisu uspjeli ono što je Thompson: I Vučić se uplašio

Što se tiče odziva u vojsku, jedino Marko Perković Thompson nema problema sa svojom vojskom obožavatelja. E sad ako bi igdje MORH trebao postaviti svoje štandove za novačenje, onda je to oko Hipodroma, na dan koncerta. Ionako je to uglavnom mladi svijet koje će poziv za vojsku zateći prije ili kasnije pa dok onako još u boj! - u boj! nabrijani izlaze s koncerta, odmah im treba ponuditi ugovor za prvu bojnu. Pa tko bi to odbio, ili se ne daj Bože u toj atmosferi mača, ognja, boga, domovine pozvao na priziv savjesti. Nije to koncert za takvu publiku