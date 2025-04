AVANTURIZAM I ALPE / Kostelić i međunarodni spektakl: Drugi put barem najavi gdje ćeš…

Dok Iz Austrije stižu vijesti o Ivici Kosteliću, koji je opet bio u akciji – i to baš onoj koja se završila lavinom. Naravno, nije to bila obična lavina, već ona koja je uključivala 40 članova austrijske službe spašavanja, koji su se morali mobilizirati da izvuku njega i njegovog prijatelja iz još jedne nevolje u kanjonima i glečerima. Ovaj put nije bilo samo spašavanja – bila je to i edukacija za sve dionike. Austrijska, crnogorska i albanska gorska služba zajedno su potpisale pismo upućeno Ivici Kosteliću, u kojem ljubazno mole da im ubuduće najavi svoje avanture. Razlog? Kako bi se na vrijeme pripremili za njegovo spašavanje, naravno.

Ali to nije sve. Tim pismom gospodi Kosteliću skreću pažnju da bi svima pojednostavio život i posao da ubuduće, kad osjeti potrebu za malo adrenalina, umjesto ekstremnog spuštanja niz padine, jednostavno gurne prste u hotelsku utičnicu.