'TREBA BITI VEĆI MANGUP' / Tko će biti novi trener Dinama i što sa sokovnikom od 8.500 €? Zaziva se povratak legende

100 dana. Točno toliko trajala je ljubav Fabia Cannavara i Dinama. Najbolji nogometaš svijeta iz 2006. - dva desetljeća kasnije nije se pokazao kao jednako uspješan trener pa je prekid loše veze bio jedina opcija. Pitate se što u ovom prilogu radi sokovnik? Pa kako pišu insajderi, iza Cannavara, osim loših rezultata ostao je i blender od 8 i pol tisuća eura. Potražili smo koji bi to mogao biti i ako je sve istina - ovo je jedini toliko skup. Htio je promijeniti prehranu igrača, tjerao ih da jedu avokado i losos, zabranio jaja i biftek. Nova prehrana i intenzivni treninzi, momčadi očito nisu dobro sjeli…

"Odlučio mijenjati navike igrača, izbacio je neke prehrambene namirnice, uveo neke druge. Tu su se spominjali cikla ili avokado. Sad to je više za neku foru, da pojača dojam, ne znam, ali doista jest on mijenjao njihov jelovnik koji je bio ustaljen", govori Tomislav Juranović, novinar Sportskih novosti.

No veći problem od jelovnika je to što ove godine u Dinamu nisu ustaljeni ni treneri. Prije Cannavara pedalu su dobili i Nenad Bjelica, a prije toga nakon rekordnog poraza od Bayerna - otkaz je dobio i Sergej Jakirović. A ni tu nije kraj Dinamovim problemima… Osim trenera, Dinamo traži sportskog direktora, ali i čudo do kraja sezone jer zaostaje 8 bodova za Hajdukom i prijeti mu tek druga sezona bez naslova u 20 godina.

'Mislim da trener treba biti veći mangup od igrača'

Potraga za rješenjem traje, Vedran Ćorluka danas je odbio doći u klub na mjesto pomoćnog trenera. Sve te promjene "kao na traci" ljute navijače koji znaju koga žele na modroj klupi.

"Mislim da trener treba biti mangup, veći mangup nego što su igrači, uz svoje kvalitete koje ima. Jer ako ti nisi mangup - oni te pojedu za čas", smatra Zdravko Marković 'čomve', navijač Dinama. Čombe je jedan od najstarijih i najvjernijih navijača Dinama. Na Maksimiru je prvi put bio prije 65 godina i od novog trenera očekuje istu predanost kakvu je on pokazao kad je s vlastitog svadbenog ručka pobjegao na utakmicu.

Potpunu predanost navijači očekuju i od uprave kluba koja previše vrluda. Demokratske promjene vratile su fanove na Maksimir i donijele optimizam, ali bilo je puno krivih i nelogičnih odluka.

'Mnogi sada zazivaju povratak legende'

"Nisu se snašli u ovakvoj situaciji i mislim da za razliku od raznih drugih sektora u klubu koje su strino popunjavali pametno birajući tko bi trebao u tim poljima napraviti iskorak - sportski sektor je ostao devastiran", rekao je Juranović. Pa sad mnogi zazivaju da se u Maksimir vrati legendarni kapetan Zvone Boban i preuzme uzde kluba. Čini se da ni on nije imun na vapaje navijača kluba u kojem na počeo veličanstvenu karijeru.

"Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom tako da moja zadnja nogometna stanica trebala bi završiti u plavom. Nadam se da će tako biti", rekao je nedavno Zvonimir Boban za RTL Danas.

Jer stvari se u Dinamu pod hitno moraju posložiti. Osam kola prije kraja prvenstva - prošlogodišnja proslava naslova - čini se kao neka daleka prošlost.