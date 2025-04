HIT DANA / Jeste li vidjeli novi ludi trend? Ljudi su masovno počeli testirati ovu teoriju

Tik Tok ima novi ludi trend zbog kojeg ljudi masovno kasne na letove. Trend kaže: 'Dođite na aerodrom 15 minuta prije boardinga'. Teorija zračne luke, tako se zove nova ludost koja zapravo preispituje pravilo da se na aerodrom mora doći dva ili tri sata ranije. Pa kaže: 'Ako ste napravili online check-in i putujete samo s ručnom prtljagom, onda možete doći na aerodrom svega 15 minuta prije vremena ukrcavanja. Pa ljudi testiraju koliko ranije stvarno moraju doći, da bi minimalno čekali i minimalno se živcirali. TikTok je prepun videa s aerodroma iz cijelog svijeta, koji uglavnom dokazuju da je moguće doći do gatea za 15 do 20 minuta, makar ništa od toga ne znači da biste to trebali pokušavati kod kuće, ili barem na Franji Tuđmanu...