Šokantno istraživanje: Hrvati su na totalnom buroutu! Ali nešto je još gore...

RTL Direkt /

Gorimo... ali ne samo zbog vrućine nego i zbog posla. Četiri od pet Hrvata žrtve su burnouta. Pokazuje nam to novo veliko istraživanje. O čemu se ustvari radi?

Na pitanje jeste li prošli kroz fazu potpune fizičke i emocionalne iscrpljenosti uzrokovane dugotrajnim stresom i preopterećenjem na poslu – 78 posto je odgovorilo: da. Čak 60 posto građana kaže da nema energije za hobije i aktivnosti koje vole, a 48 posto osjeća nedostatak priznanja za obavljeni rad. Za Direkt s portala MojPosao otkrili su detalje svoje burnout ankete