Richard (82) postao najstariji skakač s Masleničkog mosta: Pogledajte njegov skok

Vidimo da za neke stvari u životu nikad nije kasno - pa tako ni za bungee jumping skok s Masleničkog mosta! Richard Dinar ima 82 godine i ovim skokom s 55 metara visine vitalni je Amerikanac postao najstariji bungee skakač u povijesti Masleničkog mosta. Hrvatsku je posjetio sa suprugom, po objavama na Facebooku vodi prilično aktivan život - od trčanja do vožnje aviona. No, ovaj skok će svakako biti - vrhunac odmora. 

12.8.2025.
22:59
