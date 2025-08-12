Richard (82) postao najstariji skakač s Masleničkog mosta: Pogledajte njegov skok

NIKAD NIJE KASNO /

Vidimo da za neke stvari u životu nikad nije kasno - pa tako ni za bungee jumping skok s Masleničkog mosta! Richard Dinar ima 82 godine i ovim skokom s 55 metara visine vitalni je Amerikanac postao najstariji bungee skakač u povijesti Masleničkog mosta. Hrvatsku je posjetio sa suprugom, po objavama na Facebooku vodi prilično aktivan život - od trčanja do vožnje aviona. No, ovaj skok će svakako biti - vrhunac odmora.