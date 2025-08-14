PRIČA O ZAGREBAČKOM BENDU /

Redatelj Arsen Oremović u RTL Direktu o dokumentarnom filmu 'Treći svijet'

Gost RTL Direkt bio je Arsen Oremović, redatelj dokumentarnog filma Treći svijet. Svjetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu doživjet će ovog će vikenda. 'Treći svijet' nije film o nostalgiji, nije ni puka biografija čuvenog Haustora.

To je priča od dva autora, potpuno različitih karaktera, čiji je spoj zaslužan za hitove koji su obilježili jednu cijelu glazbenu eru. Darko Rundek, Srđan Sacher te ostatak benda opet su bili zajedno u studiju. Više pogledajte u prilogu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.8.2025.
16:16
RTL Direkt
Arsen OremovićSarajevo Film FestivalDokumentarni Film
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx