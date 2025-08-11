Oni moraju raditi dok vrućina prži: Puni su trikova kako dalje kad znoj curi

REPORTAŽA IZ PULE /

Zvizdan udara, rekordi padaju. Šibenik na 39 i pol, a Dubrovnik na 38,9 - to su nove najveće temperatura u ta dva grada u povijesti mjerenja. U Splitu je pak zabilježena i najtoplija noć ikad. Zapljusnuo nas je novi toplinski val, no bez brige, nećemo vas sada gnjaviti sa frazam tipa "hidratizirajte se propisno". Imamo reportažu iz Pule. Sa prodavačicom, konobarom, komunalcem, karikaturistom, slastičarom - šljakerima koji su danas morali staviti pregaču i uzdignute glave krenuti ravno u žegu. Puni su trikova kako dalje kad znoj curi, a ti moraš raditi. Nema druge. Pogotovo kad te urednik pošalje da snimiš priču o radu na vrućini, a ti kažeš nema problema šefe, sve može.