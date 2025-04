TV OSOBA GODINE / Njen put od odlične reporterke do zaštitnog lica RTL-a: Mojmira govori o čemu drugi šute, pita što se nitko ne usudi

Otkud sad ovaj lik tu, paa… vaša draga voditeljica je rekla kao neukusno je da ona sama najavljuje prilog o sebi, pa eto… Uglavnom Mojmira, 'dite' RTL-a, od samih početaka dok je kao reporterka pričala o gužvama na Lučkom, lovila kraljevsku obitelj po Londonu, gasila požare na Pelješcu - pa onda je godinama rešetala šefove bolnica o katastrofama u zdravstvu, izvještavala iz Opatovca o izbjegličkoj krizi, pa onda uređivala Direkt i na kraju zasjela zasluženo u ovu stolicu - uglavnom pola svog života provela je u ovoj kultnoj zgradi na Trešnjevci. Tu svaki dan stvara, nabrijano kucka po tastaturi, trga se, gubi živce i kako se ono kaže na hrvatskom, aha da, ostavlja srce na terenu. I baš to ste prepoznali, lajkali njen drukčiji originalni stil, baš zbog ste joj dali nagradu. Od blata do zlata, od trnja do ruža. Više u prilogu…