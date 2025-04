TRGOVINSKI FAJT / Ljube li svjetski lideri Trumpu guzicu? Hrvatski ekonomist: 'To je kao natjecanje u ronjenju na dah'

Amerikanci bi Nintendo Switch 2 umjesto 450 dolara plaćalii 1500. Nike tenisice umjesto 70 - 300 dolara, a iPhone 3500 dolara umjesto 1000. Onda ćemo mi u Europi sve te proizvode plaćati još skuplje nego Amerikanci. Sve je naravno posljedica Trumpovih carina, 104% se carini uvoz iz Kine. A kad proizvodi više neće biti made in China, India ili Bangladeš, kao danas: bit će skuplji nego danas. Sve to jako zabavlja Kineze, koji se šale na račun Amerikanaca i proizvode mimove: u kojem se uglavnom rugaju kako će izgledati proizvodnja u Americi. Sve je ovo doduše vrijedilo do prije koji sat: jer Trump je večeras ponovno iznenadio svijet i svima osim Kini pauzirao carine na 90 dana.