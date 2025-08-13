Kvadrat je 4 eura, a na prodaju je baš cijelo selo: Ovo je skriveni dragulj Istre

VRAĆAJU ŽIVOT /

Idemo na istarske brežuljke. Tri potpuno odvojene nekretninske priče - ali opet na neki čudnovati način povezane. Prva, u oglasniku se pojavilo nešto što je ubolo u oči - natpis - prodaje se cijelo selo. Skriveno duboko u šumi u srcu Istre. Potom druga priča - završen je proces podjele parcela u Motovunu - kako bi se privuklo mlade obitelji i tu sad tek slijedi zaplet. I treća - Bale je u takvo privlačenje podjelom besplatne zemlje krenulo odavno - pa smo provjerili je li to ta priča bila predobra da bi bila istina ili je stvarno uspjela? Parcele, šume, skrivena sela i Direktov agent za nekretnine