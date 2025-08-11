KOMENTAR IVANA SKORINA /

Jandroković perfidno podmeće Jandrokoviću? Ne želimo banalizirati zlo, samo pitamo

"Eto dežurnih dušebrižnika. Svođenje cijelog događaja na poklič iz uvoda jedne pjesme. Kakav površni, osuđivački, totalitarni mentalni sklop… I kakva plitka banalizacija zla, ne nasjedajmo stoga na niska i perfidna podmetanja" - ovo je citat od riječi do riječi - tako je zborio predsjednik Sabora davnog 9. srpnja ove godine. Ali sada - ista ta osoba o istom tom pokliču "Ovdje se inzistira na nečem nepotrebnom. Očito se radi i o dišpetu." E sad - Gordan Jandroković upitan je danas ne samo za poklič, već i za paljenje transparenta sa srpskim nacionalnim obilježjima na službenoj prvenstvenoj utakmici Hajduka i Gorice sinoć - na što se točno odnosio koji dio njegovog odgovora? Pa.. poslušajte...

I tako imamo novi zanimljivi zaplet u hrvatskom ljetu kulturnih ratova 2025. Glavni misterij dana je - Ok, ako je 'Za dom spremni' na tribinama sada dišpet, valjda, prema tim istim dušebrižnicima, kako je taj poklič odjednom "inzistiranje na nečem što je nepotrebno" a prije nije bilo. Otkud preokret? Je li moguće da Jandroković iz kolovoza nisko i perfidno podmeće Jandrokoviću iz srpnja? Isprike, ne želimo banalizirati zlo, samo pitamo.

11.8.2025.
22:10
Ivan Skorin
Gordan JandrokovićZa Dom SpremniUstaše
