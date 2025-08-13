GINEMO ZA NIŠTA? /

Hrvati rade za kikiriki, pogledajte samo ove brojke: Tko ne bi plakao?

Možda Hrvati pregore na poslu i jer čestu ginu ni za što, za kikiriki. Medijalna plaća za svibanj je 1236 eura neto. Medijalna znači da pola ima više, pola manje. To je bolje uzeti kao orijentir nego prosječnu plaću, kažu statističari. Uglavnom time smo na 19. mjestu u Uniji, dakle u donjem dijelu tablice. Prvi su Luksemburžani i Danci s 3.350 i 3100 eura mjesečno neto. Ali nismo na donjem dijelu tablice po inflaciji, tu smo pri vrhu. Ona nam odreže od plaće više nego drugima. Kao što smo prošlog tjedna govorili, ali nije zgorega ponoviti - dakle, prvi su Estonci, a mi i Slovaci smo na drugom mjestu po rastu cijena u Europi s inflacijom od 4,5 posto prema - procjeni Eurostata za srpanj ove godine

13.8.2025.
12:04
RTL Direkt
PlaćaInflacijaEuropska Unija
