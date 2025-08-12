Najavljena revolucija u Hrvatskoj doživjela pravi fijasko: Gdje je zapela električna utopija?

NULA BODOVA /

Zamislite parking ispred vaše zgrade i kraj rinzola šteker za struju, pa tako uzduž i poprijeko. To je kakti bila budućnost. Inače, ovaj lijepi plato otvoren lani u Splitu logično nema punjač na svakom mjestu, ima na dva. Njega smo samo uzeli kao primjer - nijedan veći parking u Hrvatskoj nema. Niti su zamišljeni. Ali bit će ih. Nadali su se elektro entuzijasti - spojit ćemo ih na stupove rasvjete. Već su to 2023. krenuli raditi u Samoboru i Osijeku. Stavili ih par i to je to. Otad nula bodova. Ostali baš nisu pratili. U Europi pada prodaja strujića. Zelena budućnost je zapela. Doduše, šefica komisije još uvijek vjeruje u onaj plan da se od 2035. u Uniji neće prodavati benzinci i dizelaši uopće - ali to je samo zato jer joj nitko nema hrabrosti reći da je to utopija.