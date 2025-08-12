A TEK LJEPOTE... /

Ako izgarate zbog vrućina i inflacije rješenje je Bosna. Cijene? Kakve su nekad bile

Izgaramo zbog vrućina, posla i preskupih namirnica, ali imamo rješenje. Odgovor je: Bosna. Stigli su prekrasni prizori - prikazuju kako se susjedi bore sa toplinskim valom na Jahorini i na Trebeviću. Nevezano za vrućine, znate ono kako je Hrvatska imala prije slogan "Mediteran kakav je nekad bio". E  pa u Bosni bi mogli imati slogan "Cijene kakve su nekad bile" jer smještaj je troduplo jeftiniji nego na Jadranu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.8.2025.
23:41
RTL Direkt
BihJahorinaLjetoToplinski Val
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx