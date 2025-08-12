Ako izgarate zbog vrućina i inflacije rješenje je Bosna. Cijene? Kakve su nekad bile

A TEK LJEPOTE... /

Izgaramo zbog vrućina, posla i preskupih namirnica, ali imamo rješenje. Odgovor je: Bosna. Stigli su prekrasni prizori - prikazuju kako se susjedi bore sa toplinskim valom na Jahorini i na Trebeviću. Nevezano za vrućine, znate ono kako je Hrvatska imala prije slogan "Mediteran kakav je nekad bio". E pa u Bosni bi mogli imati slogan "Cijene kakve su nekad bile" jer smještaj je troduplo jeftiniji nego na Jadranu