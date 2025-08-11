Tucaković otkrio detalje drame s požarišta: 'Temperatura je bila preko 600 stupnjeva'

Dramatična noć i jutro na području Krila Jesenice, Sumpetra i Bajnica kod Omiša. Veliki požar zaprijetio je kućama, a gašenje je otežavao jak vjetar. Vatrena linija bila je duga tri kilometra. U pomoć su stigle i zračne snage čak šest protupožarnih aviona.

Požar još uvijek nije ugašen i pred vatrogascima je naporna noć. Trenutačno ih je 150 na terenu, došle su svježe snage. Zračne snage su prije nekih pola sata napustile samo požarište i stanje je puno bolje nego što je to bilo tijekom dana, a posebice puno bolje nego što je bilo protekle noći.

O stanju na požarištu i požarnoj sezoni za RTL Danas govorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Je li možemo reći i poslati poruku mještanima Jesenica da je stanje zadovoljavajuće?

Možemo reći da je sam požar pod kontrolom vatrogasaca. I smjene su izvršene. Danas je došla su svježe snage i cjelokupni broj od 150 i 50 vozila će ostati tijekom. Cijele noći će se dežurati da se požar ne bi slučajno podigao. Zračne snage napustile su požarište. Cijelo popodne su se sanirala rubni dijelovi. Dosta se vode zalilo tako da ne očekujemo neko ponovno podizanje, no treba puno opreza. Zato smo stavili sve snage da se požar ne bi ponovio. Vjetar može okrenuti tako da moramo biti vrlo vrlo oprezni i naravno, zahvalni svim građanima i svim hitnim službama koje su bile uz vatrogasce. Nadljudskim naporima su vatrogasci tijekom cijele noći zaista napravili jednu veliku stvar obranili kuće. Nije bilo ozlijeđenih i to je ono najbitnije.

Opožarena površina je poprilično velika, a razlog tome su dva smjera požara prema zapadu i prema istoku i veliki vjetar koji je vladao na tom području tijekom jutra

Vjetar je bio vrlo jak i požar se vrlo brzo raširio s obzirom na vegetaciju i sušnost bez obzira na to što je kiša prošli tjedan pala. Vidimo da je to jedno veliko upozorenje da zapravo bura i jaki vjetrovi vrlo brzo suše biljke i da se požar uslijed jakog vjetra vrlo brzo proširi i nastane ogromna i velika materijalna šteta.

Ne idu mu ni visoke temperature na ruku. Toplotni val će trajati izgleda i u narednim danima. Kolika je bila temperatura na požarištu?

Bila je preko 500, 600 stupnjeva. Požar se vrlo brzo proširio, ali zemaljske snage su ga okružile sa dosta opreme i dosta vozila. Priključili su se negdje ujutro odmah u 06.05 minuta zračne snage. Četiri kanadera i dva air traktora su radila cijeli dan, naravno na smjenu. Iskoristili smo i zračnu bazu na Braču.

Kakvo vam je stanje na ostatku Jadrana? Bio je još jedan požar kod Benkovca tijekom dana

Tijekom dana kod Benkovca dogodio se jedan požar. Uočio ga je pilot kanadera. Vatrogasci su već bili na tome požarištu. Kanader se priključio i vrlo brzo je ugašen.

Vidimo na području Mediterana veliki broj požara u kojima je stradala ljudska imovina čak su i izgubljeni ljudski životi. Na svu sreću, takav scenarij nemamo kod nas

Imali smo i velike požare kod nas i bilo je materijalne štete. Sjetimo se požara koji je bio na početku same sezone, isto na području Makarske. Gledamo Europu, pomažemo Europi. Četiri puta već smo pomagali Albaniji i sada se nalazi jedan kanader u Albaniji. Pomogli smo Izraelu. Pomogli smo Bosni i Hercegovini. Imamo zahtjev još od drugih zemalja. Naravno, sukladno našim mogućnostima, mi ćemo pomoći u zračnim snagama po potrebi i u kopnenim snagama. Vidimo da imamo ove godine više od 310 požara, ali imamo 60 posto smanjenu izgorjele površine, što dovoljno govori o opremljenosti sposobnosti i ja bih rekao spremnosti i mobilnosti vatrogasnog cjelokupnog sustava koji uz suradnju, naravno svih drugih subjekata kao što su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, Hitna medicinska služba, dakle HGSS a da ne nabrajam jedinice lokalne i područne samouprave. Dakle, svi smo uključeni u svim onim pričama, dokumentima, upozorenjima koje provodimo i s turistima i s našim građanima. Dakle, očigledno da daju rezultate, no ne smijemo se opustiti. Sezona je još dugačka. Dakle, toplinski val je ovdje, poduzimamo sve skupa da do požara ne dođe. Pođimo od sebe, očistimo, ne palimo. Zabranjeno je spaljivanje. To je ono što možemo odmah i sada učiniti.