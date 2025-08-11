DRAMATIČNA BORBA /

Mještani iskočili iz kreveta, Nediljka: 'Izašla sam na balkon i vidjela pakao!'

Dramatična noć i jutro na području Krila Jesenice, Sumpetra i Bajnica kod Omiša. Veliki požar zaprijetio je kućama, a gašenje je otežavao jak vjetar. Vatrena linija bila je duga 3 kilometra. U pomoć su stigle i zračne snage - čak šest protupožarnih aviona. lameni jezici brzo su se širili od Sumpetra prema Krilu Jesenice nošeni vjetrom. Mještani su iskočili iz kreveta jer se požar opasno približio kućama, a vatrogasci su se borili s vatrom sve do jutra. O borbi protiv vatrene stihije u kojoj su stradali maslinici pogledajte u prilogu.

11.8.2025.
19:12
Dragana Eterović
PožarDalmacijaVatra
