Požar preplašio mještane, vatrogasni zapovjednik otkrio o čemu ovisi situacija: 'Čeka nas noć...'

U tijeku je gašenje velikog požara, koji je noćas buknuo između Krila Jesenice i Dugog Rata. Gasi ga stotinjak vatrogasaca, a na terenu su i kanaderi. Vatra je došla do Jadranske magistrale, a u jednom trenutku bile su ugrožene i kuće.

Naselja su i dalje bez električne energije, iako je trenutačno situacija na požarištu znatno povoljnija nego tijekom noći, ponajviše zahvaljujući pomoći iz zraka.

Svi su stambeni objekti uspješno obranjeni, uključujući kuće između dvaju naselja u gusto naseljenom obalnom pojasu.

Mještani u strahu

"Letjeli su ugarci tako da se čak jedno vrijeme spuštao ispod ceste. Mom susjedu je gorila palma, ja sam spašava frezu. Šta da vam kažem, bilo je dramatično, tu je gospođi kuća skoro izgorila", kaže Mladen Vuković.

"Na četri mjesta, kažu, da se sve upalilo. Ja san u tri ure čula dim, digla se i vidin ja da je vrag odnia šalu! Pocrvenilo je sve. Sve sam sklonila, počela natapat iza kuće. Stvarno je opasno, šuma je iza, tu sada gori sve tinja, jedva smo ugasili. Eto, bilo je grozno", kaže Tonija Naranča.

"Ovo je plitko područje. Bile su kuće ugrožene od Sumpetra sve do Krila, odnosno do Bajnica čak. To je duljina nekakve fronte 3 kilometra. Znači spasili smo sve kuće, jedino je jedna napuštena kuća oštećena. Ostale su znači spašene", kaže zapovjednik DVD-a Dalmacija Dugi Rat Pavao Tomić.

Požar stavljen pod kontrolu

S požarišta se javio reporter Rade Županović. Trenutačno je stanje puno bolje nego noćas i tijekom jutra, no pred vatrogascima je još puno posla. Opožarena površina je prema neslužbenim procjenama između 250 i 300 hektara. Još uvijek 100 vatrogasaca gasi ovaj požar uz pomoć zračnih snaga, u pogonu je jedan kanader.

Zapovjednik omiških vatrogasaca i ovog područja Višeslav Pešić za RTL Danas rekao je da daljnja situacija na požarištu ovisi o vjetru. "Jutros je bilo najgore. Požar je planuo po najvećoj buri. Podignute su sve snage, u ispomoć su nam došli i splitsko-dalmatinski vatrogasci. Pokušali smo ga ujutro staviti u neke gabarite da zračne snage mogu odraditi drugi dio posla, da ga zastave, da nam se ne kreće prema Podstrani", rekao je.

Pešić kaže da su zračne snage dale velik obol u zaustavljanju požara, kao i vatrogasci koji su na terenu od ranog jutra. Riječ je o požaru na zahtjevnom terenu, a u prilog ne idu ni vremenske temperature. "Očekuje se jačanje bure. Snage se grupiraju. Čeka nas noć. Vidit ćemo. Nadam se da ćemo požar zadržati u gabaritima da bi nam sutra ujutro zračne snage mogle dati svoj obol da bi ga opet sanirali i sutra proglasili ugašenim", rekao je Pešić.