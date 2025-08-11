TRAJE SANACIJA POŽARIŠTA /

Vatrogasni zapovjednik o nadljudskim snagama vatrogasaca: 'Zahvaljujući njima, nema stradalih'

Prizori užasa vatrenog plamena dugog tri kilometra. Buktinja stigla blizu magistrale: 'Šteta je velika'
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Na gašenju požara je angažirano 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor

11.8.2025.
11:53
Tajana Gvardiol
Ivo Cagalj/pixsell
Stanje na požaru kod mjesta Jesenice (Dugi Rat) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 11. kolovoza u 2.26 je puno povoljnije.

Na gašenju požara je angažirano 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor.

O cijeloj situaciji, oglasio se glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje.

Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih. Zbog sigurnosti smo izmjestili pet do šest građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta", istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

PožarDalmacijaSlavko Tucaković
