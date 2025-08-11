Veliki požar u Dalmaciji! Doznajemo da je oštećena i jedna kuća, nekoliko ljudi evakuirano

U noći na ponedjeljak oko 02.26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo, nadomak Splita, piše Dalmacija Danas.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za Danas.hr da je požar buknuo noćas oko 3 sata.

"Brzo se proširio nošen jakom burom", dodao je. U požaru je oštećena jedna kuća, a zbog sigurnosti su izmjestili pet, šest ljudi. Na terenu su tri kanadera, a čeka se da stigne i četvrti. U pomoć im dolazi i Ait tractor.

Foto: Dalmacija Danas

Ipak, Tucaković kaže da je stanje jutros bolje nego što je bilo noćas.

U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu je 133 vatrogasca sa 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!

Zatvorena cesta

"Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.

Foto: Dalmacija Danas

Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu", izvijestili su iz splitske policije.

Foto: Dalmacija Danas

Kanaderi pomažu u gašenju požara.

Foto: Dalmacija Danas

