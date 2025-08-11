Veliki požar u Dalmaciji! Doznajemo da je oštećena i jedna kuća, nekoliko ljudi evakuirano
U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu je 133 vatrogasca sa 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!
U noći na ponedjeljak oko 02.26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo, nadomak Splita, piše Dalmacija Danas.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za Danas.hr da je požar buknuo noćas oko 3 sata.
"Brzo se proširio nošen jakom burom", dodao je. U požaru je oštećena jedna kuća, a zbog sigurnosti su izmjestili pet, šest ljudi. Na terenu su tri kanadera, a čeka se da stigne i četvrti. U pomoć im dolazi i Ait tractor.
Ipak, Tucaković kaže da je stanje jutros bolje nego što je bilo noćas.
U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu je 133 vatrogasca sa 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!
Zatvorena cesta
"Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.
Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu", izvijestili su iz splitske policije.
Kanaderi pomažu u gašenju požara.
POGLEDAJTE VIDEO: Veliki požar kod Šibenika, evo što je gorjelo i kakva je trenutna situacija