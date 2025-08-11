Gordana Marasa probudio smrad paljevine: 'Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru'

Veliki požar nadomak Splita u ponedjleljak rano ujutro komentirao je Gordan Maras na Facebooku.

Njegov status prenosimo u cjelosti:

"Ukoliko ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara trebali ste jutros biti u Krilu jesenice.

Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro. Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću.

'Sklonili smo djecu'

Vatrogasci su napravili ogroman posao jer nakon što smo sklonili djecu na porat mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni sa vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu.

Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome", napisao je Maras.

Podsjetimo, nožas oko 3 sata buknuo je iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo, nadomak Splita.

Na terenu je 150 vatrogasaca s 50 vozila i tri kanadera.

U požaru je oštećena jedna kuća, a evakuirano je nekoliko ljudi. Kuće su jutros obranjene.

