Tko je profitirao na Aljasci? Profesor otkriva što je simptomatično u povijesnom sastanku

Francuska, Italija, Njemačka, Britanija, Finska, Poljska, uz Europsko vijeće i Komisiju u zajedničkoj izjavi poručuju da pozdravljaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča rusku agresiju i postigne pravedan i trajan mir. Napominju da Ukrajina mora dobiti čvrsta sigurnosna jamstva. Stoje uz Kijev, a sankcije Moskvi, poručuju - i dalje moraju ostati!

Sve je to za RTL-a Danas komentirao rukovoditelj Ureda za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu Goran Bandov s kojim je razgovarao voditelj Adrian De Vrgna.

Velika očekivanja, a na kraju malo toga konkretnog sa sastanka Putin-Trump. Skriva li se dogovor od javnosti?

Ne bih rekao da se potpuno skriva dogovor, ali vjerojatno neki detalji o kojima su razgovarali još nisu izašli u javnost. To je klasična tiha diplomacija. Vrlo vjerojatno su dogovorene one namjere koje stvarno predsjednik Putin ima, i u konačnici je razgovarano što to američka administracija i predsjednik Trump zahtijevaju i što oni smatraju da su neke crvene linije Amerike.

Ono što je sigurno - razgovaralo se i o nekim drugim temama, ne samo o Ukrajini. Međunarodna javnost je koncentrirana na to pitanje, ali oni su razgovarali prvenstveno o odnosima Rusije i SAD-a, i to je na neki način u konačnici značajno i za jednu i za drugu državu, ali i za globalni svijet.

SAD čini se nudi jamstva Kijevu po uzoru na članak 5. NATO-a, što bi to konkretno značilo?

U ovom trenutku nismo sigurni tko bi to sve jamčio. Jesu li to samo Sjedinjene Američke Države, bi li se tome priključile i još neke druge države? Ono što je simptomatično jest da je Trump najavio kako već postoji suglasnost ruskog predsjednika, što znači da se i o toj temi direktno razgovaralo. Takvih tema sigurno ima još. Hoće li se ići u tom smjeru? Vjerojatno bi to bilo mudro, ali treba se prisjetiti da su i u nekim povijesnim momentima također bila davana jamstva Ukrajini – a vidimo u kojoj se situaciji država nalazi.

Zelenski žurno putuje u Washington - što možemo očekivati?

U Washingtonu će se sigurno dogoditi ono što se dogodilo na Aljasci. Ukrajinski predsjednik će u tom momentu predstaviti kako on vidi situaciju u Ukrajini, kako on priželjkuje okončanje rata. S druge strane, Trump će iznijeti što i kako on misli i koje su opcije pred Ukrajinom što se tiče Amerike. Taj razgovor će biti manje ugodan nego što je bio razgovor na Aljasci, ali ovaj razgovor je izrazito bitan za Ukrajinu, a rekao bih i za europsku sigurnost.

Bitno je također primijetiti da je Trump predstavio dijelove razgovora koje očigledno smatra da treba podijeliti sa svojim europskim partnerima, i vidimo to iz izjava, primjerice, premijerke Meloni.

Tko je profitirao od ovog sastanka? Jesmo li ipak korak bliže miru?

Pitanje je, naravno, kakav mir. Je li u pitanju mir koji bi značio da se više ne ubija, ili je mir koji je pravedan i dugoročno održiv? To je ključno pitanje. To je mir koji svijet u konačnici traži.

Izrazito je bitno – s jedne strane, predsjednik Putin je profitirao već s time što je na neki način izašao iz međunarodne izolacije. Također, maknuta je zasad opasnost od sekundarnih sankcija, koje su bile izrazito opasne za Rusiju. Sekundarne sankcije su bile okidač kada se Putin uopće odlučio doći na sastanak na Aljasku i pokrenuti razgovore o budućnosti Ukrajine.