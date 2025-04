IZAŠLI NA ULICE / Prekipjelo im je. Odgojiteljica Monika upozorava: 'Stanje je sve gore, ne možemo više izdržati'

Prosvjed odgojitelja na središnjem zagrebačkom trgu. Od materijalnih prava do loših uvjeta rada u vrtićima, sve su to razlozi izlaska na ulicu. Naša je ekipa na prosvjedu razgovarala s odgojiteljicom u Dječjem vrtiću Medvjedići Rugvica Monikom Vinković. 'Mnogi su problemi u sustavu, godina nas se zanemaruje. Od nepoštivanja zakonske odredbe za plaće, prekomjerne i brojne skupine u vrtićima, sve češće zapošljavanje nestručnih zamjena. Nažalost sve to nas je dovelo do toga da danas na glas moramo reći dosta', poručila je