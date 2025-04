KRAJ DOMINACIJE? / SDP opet prešišao HDZ, Jandroković odgovorio: 'Vidjet ćete sada...'

"To je rezultat rada na terenu" - komentar je ovo predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na rezultate Crodemoskopa za RTL prema kojem je njegova stranka drugi mjesec zaredom vodeća u državi. Pa tako SDP blago raste u odnosu na prošli mjesec i ima podršku 26,4 posto birača, dok je HDZ u blagom padu u odnosu na ožujak s 25, 8 posto potpore. Dominacija HDZ-a na vrhu političkih preferencija građana trajala je pet godina, no trendovi, koji su doduše unutar statističke pogreške, pokazuju da je došlo do promjene