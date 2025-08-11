Očajni mještani iz srca vatrene stihije: 'U 3 sata sam osjetila dim. Vrag je odnio šalu, pocrvenilo je sve'

NASELJA BEZ STRUJE /

U tijeku je gašenje velikog požara, koji je noćas buknuo između Krila Jesenice i Dugog Rata. Gasi ga gotovo 150 vatrogasaca, a na terenu su i kanaderi. Vatra je došla do Jadranske magistrale, a u jednom trenutku bile su ugrožene su i kuće. Naselja su i dalje bez električne energije, iako je trenutačno situacija na požarištu znatno povoljnija nego tijekom noći, ponajviše zahvaljujući pomoći iz zraka. Svi su stambeni objekti uspješno obranjeni, uključujući kuće između dvaju naselja u gusto naseljenom obalnom pojasu. Pričali smo s mještanima opožarenog područja, evo što su nam rekli