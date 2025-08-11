NASELJA BEZ STRUJE /

Očajni mještani iz srca vatrene stihije: 'U 3 sata sam osjetila dim. Vrag je odnio šalu, pocrvenilo je sve'

U tijeku je gašenje velikog požara, koji je noćas buknuo između Krila Jesenice i Dugog Rata. Gasi ga gotovo 150 vatrogasaca, a na terenu su i kanaderi. Vatra je došla do Jadranske magistrale, a u jednom trenutku bile su ugrožene su i kuće. Naselja su i dalje bez električne energije, iako je trenutačno situacija na požarištu znatno povoljnija nego tijekom noći, ponajviše zahvaljujući pomoći iz zraka. Svi su stambeni objekti uspješno obranjeni, uključujući kuće između dvaju naselja u gusto naseljenom obalnom pojasu. Pričali smo s mještanima opožarenog područja, evo što su nam rekli

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.8.2025.
14:13
RTL Danas
PožarDalmacijaVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx