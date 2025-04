'OČEKIVANJA SU NIKAKVA' / Dragica: 'Kad su povećanja ja dobijem 5 do 10 eura. Imam jako nisku mirovinu'

Vlada je predstavila mirovinsku reformu. Tvrde da će vratit dostojanstvo umirovljenicima. Rastu najniže i invalidske mirovine, promjene i s penalizacijom, a ovo su novosti za umirovljenike kojih trenutačno u Hrvatskoj ima 1.230.000. Žive u prosjeku s mjesečnom mirovinom od 642 eura, ali realnost je drukčija - dvije trećine umirovljenika živi s manje i pleše na granici siromaštva.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju cilj je da do 2028. prosječna mirovina poraste do 800 eura. U prosincu bi na račune svih umirovljenika trebala stići i 13-ta mirovina, Vlada još ne otkriva njezin iznos, kalkulira se s 5 eura po godini staža. Važna novost je ukidanje penalizacije zbog ranijeg umirovljenja nakon navršenih 70 godina. To znači još novca na račune umirovljenika čim uđu u osmo desetljeće. U prilogu donosimo detalje najavljenih promjena i izračun novih mirovina