Kako riješiti gužve u Splitu? Šuta: 'Godine su prošle i to nas žalosti.' Ovako mu je odgovorila naša novinarka

Misle li i kako u gradu riješiti ove gužve koje se znamo u Splitu stvaraju godinama ljeti, pogotovo vikendima. S gradonačelnikom Tomislavom Šutom, razgovarala je reporterka RTL-a Danas, Dragana Eterović.

Taj problem pokušali su riješiti i prijašnji gradonačelnici Andro Krstulović Opara i Ivica Puljak. No, i dalje svjedočimo ogromnim gužvama. Danas kolona duža od dva kilometra za pristupiti trajektnoj luci. Sad je taj problem na gradonačelniku Tomislavu Šuti.

Kako i kada planirate riješiti prilaze i samu trajektnu luku, odnosno da se smanje ove gužve?

Čim prije donijeti odluku. Konačno puno je idejnih rješenja. Ideje su se provlačile, međutim, konačne odluke nema. I ovdje je bitno naglasiti s Hrvatskim cestama i željeznice ipak su željeznice ovdje 95 posto skoro vlasnici i mislim da u nadolazećem periodu ćemo donijeti konačnu odluku i konačno rješenje kako bi riješili ovaj problem. Činjenica je nakon donošenja konačne odluke da ipak je ispred nas postupak projektiranja i taj proces sigurno je dio od 70 posto dovršetka posla.

Hoće to biti za vrijeme vašeg mandata?

Ja se nadam da hoće. Vjerujem u to.

Nije samo ovdje problem. Problem je Stobreč i Podstrana. Vi živite u Stobreču. Svjesni ste da su tamo gužve svaki dan. Što je tu rješenje? Omiška obilaznica?

Prvo kao gradonačelnik, a i kao građanin ja sam jako nezadovoljan sa stanjem što se tiče na istoku grada jer svakodnevno svjedočim kolonama od sat vremena. I ono što je dobro da su Hrvatske ceste u fazi dovršetka rotora na području Mravinaca da se prema TTS-u gradi i da natječaj bi trebao izaći od TTS-a do same Podstrane i Grljevca. Da odabir izvođača bi trebao biti na potezu od Omiša do Dugog Rata, tako da bi parcijalno trebali u narednom periodu imati riješen problem zaobilaznice Split-Omiš. Nažalost, godine su prošle i to je ono što nas sve skupa žalosti.

Godine na kojima je uglavnom na vlasti bio HDZ.

Gledajte, bilo je i HDZ-a i drugih političkih opcija, bez obzira o bilo kojoj opciji da se radilo. Svakako se problem treba riješiti. I HDZ je bio na vlasti i treba uputiti kritiku svima onima koji nisu na vrijeme dovršili stvari. Ovdje je bio problem u projektnoj dokumentaciji. Projektna dokumentacija dobrim dijelom se dovršava i napokon imamo nekoga tko je iz Splita koji je sada i Upravi Hrvatskih cesta. I ja sam uvjeren da u periodu koji je ispred nas u konačnici ćemo imati taj problem riješen. Ali isto tako treba naglasiti da Hrvatske ceste sada rade i na projektiranju Mosta između Kaštela i Splita. To će također doprinijeti rješavanju i prometnoj povezanosti i gužve koje su u gradu prisutne. U ponedjeljak smo najavili presicu. Što se tiče svih prometnih rješenja na području Grada Splita, promet je rak rana grada i ja sam uvjeren u narednom periodu da ćemo većinu toga riješiti, poručio je.

Hvala vam na razgovoru, čuli smo gradonačelnika, on se i u kampanji pozivao na vertikalu vlasti, a vidjet ćemo koliko će uspjeti i što će uspjeti riješiti upravo ovdje u trajektnoj luci koja se najviše tiče samog grada, poručila je Eterović za kraj.