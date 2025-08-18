Inflacija opet divlja, hoćemo li skuplje plaćati struju i plin? Stručnjak otkrio što očekivati na jesen

Uskoro istječe osmi paket vladinih mjera u kojima je ograničena cijena struje i plina za kućanstva, male i srednje poduzetnike pa se javlja pitanje što će biti dalje. Na potezu je Vlada, a o ovoj temi razgovarali smo s ekonomskim stručnjakom Mladenom Vedrišem.

Krajem rujna istječe rok vladinih mjera, dosada su ih samo produljivali, no svi izborni ciklusi su završeni. Što sada možemo očekivati? Hoće li ostati na snazi u sadašnjem obliku?

Hoće, ali ne skroz identično. Europska komisija i Europska unija očekuju da pomažete onima kojima je najpotrebnije. Da te mjere budu prvenstveno dio socijalne politike. Zahtjevnije je prepoznati one koji su po svojoj razini primanja u ugroženoj skupini. Ostat će subvencije, ali sigurno u suženom i fokusiranom obliku što je razumno.

Hoće li uspjeti doći do toga s obzirom na to da znamo da nisu dobro umreženi svi podaci? Kako da napravimo tu granicu?

To je dobro pitanje, i s tim se treba suočiti prije ili kasnije. Ne vjerujem da će to biti odjednom, nego gradualno napravljeno. Ali je to korak koji je neizbježan jer je to socijalno pravedno, a s druge strane postoje ograničena sredstva. Svaka subvencija je trošak poreznih obveznika. Ona se namiruje iz budžeta. Čuli smo razumnu primjedbu na razinu PDV-a, a glavni prihod proračuna je PDV. Svaka subvencija de facto nađe svoje mjesto u poreznom prihodu, a on onda predstavlja teret za sve nas pa bilo kroz plaću, doprinose ili neki drugi način plaćamo tu subvenciju.

Koliko te mjere znače građanima i poduzetnicima, vidimo da inflacija ubrzava i treći mjesec zaredom?

Mjere puno znače, ne samo građanima nego i poduzetnicima. Ne zaboravimo kad uspoređujemo svoju konkurentnost s konkurentnošću onih zemalja unutar Europske unije, vidimo da smo skuplji. A to je zato što inputi, poput poreza, energenata, cijena rada u bruto iznosu, sve skupa utječe na razinu cijena. Vlada se time mora ozbiljno pozabaviti i nositi, a to je jedan od glavnih izazova. Vidimo redistribuciju dohotka, subvencije i poticaje, ali ključno je pitanje kako ojačati snagu gospodarstva jer samo tako stižu veće plaće i zaposlenost, a samo time se istinski može očuvati životni standard. Glavni zadatak Vlade mora biti razmišljanje o tome kako povećati konkurentnost i učiniti ekonomiju snažnijom. Ne zaboravimo, tu su Europski fondovi koji su značajni, ali nisam siguran da su u dovoljnoj mjeri i na pravi način iskorišteni. Oni nas opet vraćaju na početak balade i na pitanje jačamo li s njima snagu ekonomije ili povremeno kupimo vrijeme za neku drugu aktivnost, bilo da je to sanacija potresa ili obnova kulturnih dobara. To su pravi izazovi s kojima ćemo se suočiti na kraju turističke sezone.

Ministarstvo financija predviđa usporavanje inflacije na tri posto do kraja godine, je li to realan scenarij?

To je stara priča, možda će biti inflacija od tri posto na razini svega. A unutra je uključen namještaj, odijela, prehrana, troškovi režija. Za nas su bitni vitalni troškovi koji čine većinu našeg kućnog proračuna. Nije pitanje hoće li biti tri postotna inflacija, nego koja će biti struktura inflacije, ali i kojim mjerama Vlada namjerava obuzdati inflaciju. Nije loše vidjeti što su druge zemlje u eurozoni uspjele napraviti da se inflacija snizi ispod tri posto, a negdje se približava i razini od dva postotna poena.