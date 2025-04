POSEBNO OBUČENI / Imaju četiri noge i čupave uši, a traže eksploziv i droge. Što sve mogu specijalni psi Hrvatske vojske?

Dronovi i specijalno obučeni vojni psi i to na ovogodišnjem 4. tjednu Muzza znanosti. Psi inače obavljaju najsloženije zadaće, uključujući pronalazak eksploziva i droge, a sve to posjetitelji su mogli vidjeti u Zagrebu. Tamo je bila i naša ekipa koja je razgovarala s bojnicom Hrvatske vojske Jasminom Vrgoč i stožernim narednikom Hrvatske vojske Ante Cvitanovićem. 'Obučavamo pse za više namjena. To su zaštitno-tragački psi, psi za detekciju opojnih sredstava, dakle droga i eksploziva. Danas smo napravili vježbu utvrđivanja identiteta osobe i vježbu detekcije eksploziva', objasnio je pukovnik