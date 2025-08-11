Emotivan oproštaj prijatelja od Gabi Novak: 'Bila je institucija par excellence'

'PRVA DAMA ZABAVNE GLAZBE' /

Tužna vijest - u Zagrebu je u 90. godini umrla diva hrvatske glazbe Gabi Novak. Tijekom bogate karijere obilježila je domaću glazbenu scenu emotivnim interpretacijama i suradnjama s vrhunskim glazbenicima, a njezina je kvaliteta potvrđena brojnim nagradama, uključujući i Porin za životno djelo.

Nakon što je 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, ove je godine u lipnju doživjela još jedan težak gubitak, kada je preminuo njihov sin jedinac Matija, jedan od najcjenjenijih jazz pijanista. Gabi se posljednjih tjedana borila s upalom pluća. Brojni prijatelji i kolege opraštaju se od glazbene dive.

'Gabi Novak je konstanta, konačna ikona hrvatske pop glazbe. Institucija par excellence, bila je prva dama zabavne glazbe. Bila mi je čast i sreća, ispunjavalo me to što sam je osobno poznavao, što smo se družili', govori Siniša Škarica, producent i glazbeni urednik.

