Eksplozija označila kraj neizvjesnosti: Stručnjak otkrio koliko je opasno bilo uklanjanje bombe

DRAMA U PULI /

Za Puljane je danas puno veću opasnost predstavljala aviobomba iz 2. svjetskog rata pronađena na jednom gradilištu. Jer u njoj je bilo 69 kilograma eksploziva, pa je jutros evakuirano dvjestotinjak ljudi.

Eksplozija je označila kraj neizvjesnog dana za Puljane i pirotehničare. Prvo su na poziciji gdje je pronađena, odvojili detonator od bombe, što je najopasniji dio jer u ovoj je bombi 69 kilograma eksploziva. Iako to u pravilu radi jedna osoba, danas su bili u paru, što govori koliko je bilo zahtjevno i koliko je sve opasno.

"Ide se situacija na jedan, ako se slučajno desi detonacija, da samo jedan nastrada, a ne dvojica. Svakako preko dvoje nikad. Ovoj je namjena da uništava živu silu i ove okolne objekte. Ima puno fragmenata ova bomba. U biti za ljude je ovo pogubnije", rekao je Zdravko Delač, instruktor za protueksplozijsku zaštitu u regionalnoj jedinici policije u Rijeci.