Trump lomi rusku ekonomiju, Božo Kovačević: 'Putin je odbio velikodušnu ponudu'

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio uvesti novi paket sankcija Rusiji, o ovoj odluci i njezinim posljedicama za RTL Danas govorio je bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević.

Trump, koji je u ranijem razdoblju nastojao postići brzo mirovno rješenje, sada pokušava natjerati Kremlj da stvarno osjeti ekonomski pritisak.

"Trump je očekivao da će njegova za Rusiju prilično velikodušna ponuda biti prihvaćena. A zašto Putin nije prihvatio Trumpovu ponudu, to je sad pravo pitanje. Jasno je da se njih dvojica razlikuju u pristupu. Trump traži instantno mirovno rješenje, a Putin želi normalizaciju rusko-američkih odnosa kao pretpostavku za razgovor o Ukrajini," rekao je Kovačević.

Dodao je i da su na stolu bila dva prijedloga kapitulacije – ruski i američki – ali Putin nije dopustio raspravu o američkom prijedlogu. “Mislim da mu je to greška. Izaslanik, posebno stručnjak za financije i ekonomiju, po mom mišljenju pokazatelj je svijesti Putinove da je pogriješio”, ocijenio je bivši veleposlanik.

'Sankcije će teško pogoditi ruski proračun'

Govoreći o učincima novih sankcija, Kovačević je istaknuo da će one ozbiljno pogoditi ruski proračun koji ovisi o izvozu energenata.

“Ove prilično opsežne sankcije bit će daljnji korak u otežavanju ruskog izvoza. Čak i ako uspiju prošvercati tu naftu, trošak za Rusiju bit će povećan,” pojasnio je.

Prema njegovim riječima, Putin i drugi dužnosnici javno govore o posljedicama sankcija za Zapad, ali izbjegavaju govoriti o onima koje pogađaju Rusiju – što, smatra Kovačević, otkriva zabrinutost u Moskvi. Analitičar vjeruje da je Trump ovim potezom pokazao kako se prema Rusiji može djelovati odlučno, a da se pritom izbjegne eskalacija sukoba.

"Putin, međutim, neće pristati na to da bude vidljivo kako netko Rusiji nameće rješenja. U tom smislu, europski pristup je potpuno pogrešan. Europa, koja nikome ne može ništa nametnuti, baš Rusiji pokušava propisivati uvjete pregovora,” poručio je.

'Ignoriranje SAD-a bilo bi pogubno za Moskvu'

Kovačević upozorava i da bi ignoriranje Amerike moglo biti pogubno za Moskvu. “To bi u konačnici moglo rezultirati odustajanjem predsjednika Trumpa od mirovnih inicijativa. Tada bi se rat dodatno proširio i pretvorio u dugotrajan, iscrpljujući sukob s neizvjesnim ishodom,” upozorava.

Što se tiče idućih poteza, smatra da Trump sada čeka konkretnu gestu iz Moskve koju bi mogao prikazati kao vlastiti uspjeh.

“Rusija će, radi normalizacije odnosa, učiniti niz koncesija – kako bi zadržala Amerikance za stolom i eventualno postigla mirovni dogovor o Ukrajini,” kaže Kovačević.

Govoreći o stanju u samoj Rusiji, Kovačević napominje da se vlast i dalje trudi održavati privid normalnosti. “Dok većina građana ne prizna da je riječ o ratu, a ne o ‘specijalnoj operaciji’, u Moskvi i Sankt Peterburgu sve izgleda mirno. No, oni koji se usude reći da je rat riskiraju sedam godina zatvora,” zaključuje.

