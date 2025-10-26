Cvjećari rade dan i noć, skuplje je, ali se kupuje: Provjerili smo cijene aranžmana i svijeća

Uoči Svih svetih i Dušnog dana - jača nostalgija za onima - koji više nisu tu. Renata Ljubičić dolazi svom suprugu: "Sad mi je žao što masu stvari što smo nekad radili skupa, išli skupa na kojekakve izlete, sad to više ne možemo... I kad nemaš kud' onda odeš na groblje", zaključuje Renata.

I Zdravka svake godine iz Petrinje dolazi zagrebačko groblje pred ovaj blagdan. Govori nam: "Imam tu pokopanog od muža ujaka koji nema tu nikog drugog osim mene. A kad odem suprugu na grob, onda ja njemu kažem da sam posjetila ujaka".

Nevrijeme u četvrtak rušilo je stabla na Mirogoju pa su neke grobnice oštećene.

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet Marko Velzek kaže: "Groblja gradska rade ubrzano da se dovedu sva groblja u funkciju, da prolazi budu prohodni, da se počisti svo lišće i granje koje je popadalo. Drva koja su popadala su već uklonjena".

Za prodavače cvijeća, ovo je najvažniji tjedan. Prodavač Željko slaže cvijeće po cijele noći i dane, priča nam: "Nema predaha. A što se tiče zarade, to je relativan pojam. Netko zadovoljan s 1000 eura, netko s 500. Glavno da se proda, mi smo s tim zadovoljni".

Lani su cijene cvijeća jako rasle. A ove - aranžmani od 10 do 35 eura. Lončarice prosječno 10, što je u rangu prošlogodišnjih cijena.

Proizvođačica cvijeća Kristina Jurić Horvatić cvijeće donosi iz svog OPG-a. Najavljuje da će uskoro stići i lončanice za umirovljenike: "Od milja ih zovemo penzionerske - te će biti po pet eura. Moramo, svi ćemo jednog dana biti, nadamo se, penzioneri! Pola godine rada i truda je uloženo u zalijevanje, zaštitu, prehranjivanje i sve".

Mnogi su požurili na groblja jer je blaži režim ograničenja prometa već je krenuo i trajat će do petka - dok će na blagdan Svih svetih u subotu sve pristupne ceste biti zatvorene osim za javni prijevoz i taksi vozila.

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet Marko Velzek dodaje: "Nemojte se gurati automobilom, nećete moći ući na groblje. Na Sve svete će biti zablokirane ceste do groblja i nećete se moći probiti samo ćete raditi gužvu i sebi i svim onim drugima koji će iza vas čekati da dođu na groblje".

Iz Grada mole za strpljenje u prometu - jer je krenula i rekonstrukcija velikog magistralnog cjevovoda nakon brojnih puknuća - od Krapinske će ići će sve do Vukovarske i Držićeve.

Cvijeće na kupce čeka i u Osijeku. Uzgajačica cvijeća Anica Brisuda pokazuje: "Cijene su 10, 8, 5 eura, a maćuhice su 70 centi i eto. - U odnosu na lani? - To je isto. Ništa nije ni skuplje, a nije ni jeftinije. Trebalo bi biti skuplje koliko je voda otišla jer je gorilo ove godine".

U AniČine tegle cvijeća uloženo je pola godine truda i borbe sa sušama pa Anica dodaje: "Dobro pa smo to uspjeli i spasiti. Zalijete ujutro, u podne ko' da niste uopće zalijevali".

Ipak, u blagdanskom tjednu, cijene nisu prioritet.

Osječanin Berislav kaže: "Taj dan duboko budi osjećaje na naše pokojne i kroz misni obred se prisjećamo i sjedinjujemo s njima".

Dok Vesna iz Osijeka dodaje: "Kad ste mladi onda vam je sve drugo važno, a kad se približavate kraju onda vam je posjet groblju nekako prirodan i bitan".

A bilo bi bitno i onima koji su vas voljeli.