Stiže nova kiša, na moru jako jugo: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima

Stigla je noćas kronološka promjena vremena pomicanjem sata unatrag, tj. povratak na zonalno, odnosno srednjeeuropsko vrijeme. No, stigla je i nova meteorološka promjena vremena uz premještanje manje ciklone sa zapada. S ciklonom je stigla veća količina vlažnog i nestabilnog zraka sa Sredozemlja.

NEDJELJA

Ujutro većinom oblačno, povremeno i kišovito. Lokalno će biti obilnije oborine na zapadu i predjelima uz Jadran. Puhat će slab do umjeren, na moru jak jugozapadni vjetar pa i jugo. Samo jutro tako barem malo toplije od jučerašnjeg.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno, ponegdje i tmurno uz češću, lokalno u južnijim predjelima, oko Korduna, Banovine obilniju kišu. Vjetar okreće na sjeveroistočni, navečer pojačan. Malo hladnije nego jučer, najviša temperatura oko 13-14 °C.

Na istoku oblačno, kišovitije i hladnije, osobito kada zapuše slab do umjeren sjeveroistočnjak. Moguća lokalno obilna kiša, izglednije oko slavonskog gorja na zapadu i u Posavini. Temperatura najviše između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, nakon možda kratkog predaha, opet jači pljuskovi na jugu mogući prema kraju dana, posebice u zaobalju obilnije, a može i zagrmjeti. Jugo i jugozapadnjak okreću na zapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura slična, u zaleđu oko 16, uz more oko 19 pa i 20 °C.

Na sjevernom Jadranu krajem dana postupan prestanak oborina i smanjenje naoblake. Zapuhat će tada bura, pod Velebitom na udare jaka. No, kišovito do večeri ostaje u gorju, osobito Gorskom kotaru. Temperatura slična, ali navečer uz buru svježije.

Foto: Rtl Danas

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

Prvi dio idućeg tjedna na kopnu uz više sunčanog vremena, ali još u ponedjeljak ne baš sasvim stabilno pa se krajem dana uz prolazno naoblačenje opet očekuju pljuskovi. No, od utorka sunčanije, nakon jutarnje magle i svježe, ali od srijede po novoj južini sve toplije. Od petka danju iznadprosječna toplina, oko 20 °C, a pritom uglavnom suho.

Foto: Rtl Danas

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu u početku još bez stabilizacije. Bit će promjenjivo u ponedjeljak, ali sunčanije u utorak i srijedu. No, već u srijedu opet okreće na jugo, skupljat će se oblaci najprije na širem riječkom području, izgledno uz povremenu slabu kišu, a onda će opet promjenjivije, kišovitije i vjetrovitije biti duž cijele obale do vikenda. Temperatura u blagom porastu.