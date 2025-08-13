Policija otkrila detalje teškog ubojstva bebe: Evo koja kazna prijeti osumnjičenoj majci

Policija je danas otkrila rezultate istrage nad 28-godišnjakinjom u Rogotinu kraj Ploča, koja se sumnjiči da je ubila vlastito dijete. Djelo je klasificirano kao teško kazneno djelo i osumnjičenoj prijeti najmanje deset godina zatvora ili kazna dugotrajnog zatvora.

"Nakon zaprimljene dojave, policija je u večernjim satima u subotu, 9. kolovoza, u obiteljskoj kući prebivališta osumnjičene pronašla beživotno tijelo novorođenčeta, dok je majka, osumnjičena 28-godišnjakinja, zbog svog zdravstvenog stanja prevezena u zdravstvenu ustanovu", izvijestili su iz dubrovačke policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a tijelo novorođenčeta prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Dubrovniku gdje je provedenom obdukcijom utvrđeno kako je smrt djeteta nastupila nasilno.

"Osumnjičena 28-godišnjakinja je danas tijekom jutarnjih sati, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", kažu još u policiji.

