Cure detalji užasa s juga: Beba već bila mrtva kad su je dovezli u bolnicu?

Stravičan slučaj potresa krajnji jug Hrvatske - tijekom noći je pronađena mrtva beba.

Tijelo bebe prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik zbog obdukcije koja bi trebala dati odgovor kako je novorođenče preminulo.

"Policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče. S obzirom na iznimnu osjetljivost slučaja i zaštitu privatnosti obitelji, apeliramo na suzdržanost od daljnjih objava dok se ne prikupe sve relevantne činjenice", objavila je dubrovačka policija.

Klik Ploče neslužbeno doznaje da se okolnosti događaja smatraju sumnjivima te da policija istražuje sve moguće verzije, uključujući i mogućnost nasilne smrti. Navodno su se tijekom istrage pojavile indicije na moguću umiješanost članova uže obitelji, no službene potvrde o tome zasad nema. Mještani Rogotina potreseni su ovom tragedijom. Navodno mlada majka ima dvoje djece od šest i tri godine.

Mještani su potreseni tragedijom jer kažu da je majka, koja je živjela u roditeljskoj kući kao samohrana majka, poznata po brižnoj skrbi za svoju djecu. Ističu da je majka bila je zaposlena i s njom nikada nije bilo problema.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, beživotno tijelo djeteta dovezeno je u nedjelju oko 4 sata u Opću bolnicu Dubrovnik. Mještani su šokirani ovom tragedijom.

