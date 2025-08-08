Otkriven uzrok velikog požara u Osijeku: Više od stotinu vatrogasaca spriječilo katastrofu

Tehnički kvar izazvao je požar koji je jučer popodne planuo u skladištu u Ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku, izvijestila je u petak Policijska uprava osječko-baranjska te istaknula da u požaru nitko nije ozlijeđen.

Požar je buknuo u 16.45 sati, a kako se neslužbeno doznaje, uzrok je bio kvar na električnim instalacijama.

Vatra se iz skladišnog prostora, dimenzija oko 40 x 20 metara, proširila na gornju etažu i krovište zgrade, a u gašenju je sudjelovao 101 vatrogasac iz osječke Javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Osijek Tenja, Sarvaš, Osijek Gornji grad i Osijek Donji grad, s ukupno 32 vatrogasna vozila.

Vatrogasci dežurali cijelu noć

Zapovjednik JVP-a Goran Ivković istaknuo je da je limeni krov otežavao gašenje i da je bilo nužno brzo ga osigurati kako se vatra ne bi proširila na okolne objekte. Požar je dodatno komplicirala prisutnost gorivih materijala unutar skladišta.

Lokalizacija požara završila je oko 18.30 sati, a tijekom noći osam je vatrogasaca iz JVP-a Osijek i DVD-a Gornji grad, uz tri vozila, dežuralo na požarištu kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre.

