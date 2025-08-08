Naoružani do zuba upali u kuću varaždinskog kradljivca: U garaži našli skupi Audi koji je mazuo

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom osumnjičenim da je u srpnju ove godine na području Varaždina ukrao skupocjeni automobil Audi RS7 vrijedan oko 110.000 eura.

Ukradeno vozilo prvo je sakrio u svoju garaži pa ga je vozio bez registracijskih tablica, a onda s nepripadajućim tablicama koje je također krao na području Varaždina.

Osim za krađu, tereti ga se i za kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Krađa u trgovini

Sumnja se da je uhićeni 30-godišnjak, zajedno s 27-godišnjakom, u ukradenom autu počinio još jednu krađu. Policija je objavila da je dvojac provalio u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu i iz nje ukrao robu vrijednu oko 6.000 eura.

"Na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu pretraženi su domovi obojice navedenih, kojom prilikom su oduzeti otuđeni predmeti iz počinjenja kaznenog djela teške krađe, zatim otuđeno vozilo, više komada registarskih pločica, više komada mobilnih uređaja, zračne puške i air soft pištolji", objavila je policija.

Osim toga, kod njih su našli pet grama sasušene marihuane, nekoliko vrećica s kokainom ukupne mase 8 grama, 18 komada ručno rađenih cigareta od mješavine duhana i konoplje, kao i tegle s tri stabljike indijske konoplje visine oko 30 cm.

Ukradeni predmeti će se u narednom razdoblju vratiti oštećenim vlasnicima, priopćila je policija.