Mladić (23) završio je u pritvoru nakon što je u ponedjeljak u Šibeniku napao dvije žene i potom pobjegao u ambulantnom vozilu.

Drama je počela oko 19.55 sati u Ulici Stjepana Radića, dok je zdravstvena radnica (29) bila za volanom službenog vozila, a 23-godišnjak se vozio na suvozačkom mjestu.

Zbog narušenog zdravstvenog stanja osumnjičenog mladića, vozačica je zaustavila vozilo kako bi mu pomogla. U trenutku kada je odvezla njegov pojas, 23-godišnjak ju je napao, a potom krenuo i na 32-godišnju zdravstvenu radnicu koja je u tom trenutku prolazila ulicom i priskočila u pomoć. U Općoj bolnici u Šibeniku utvrđeno je da je 32-godišnjakinja zadobila lakše tjelesne ozljede.

Bio na drogama

Nakon napada, muškarac je u službenom vozilu pobjegao s mjesta događaja. Srećom, policija je brzo reagirala te su ga uhitili i priveli u službene prostorije. Preliminarno testiranje potvrdilo je da je bio drogiran.

Službeno vozilo vratili su 29-godišnjakinji, koja je na suvozačevom sjedalu pronašla pvc vrećicu ispunjenu marihuanom bruto težine 6,3 grama i pvc vrećicu ispunjenu drogom amfetamin bruto težine 1,4 grama koje su pripadale osumnjičeniku te ih predala policiji. U utorak su mu pretražili i stan u kojem su pronašli vrećicu marihuane bruto težine 3,30 grama.

"Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", navodi policija u priopćenju.

