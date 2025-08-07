PRONAĐENE SNIMKE /

Pao njemački predator (31) u Istri: Ovime je snimao djecu na plaži

Pao njemački predator (31) u Istri: Ovime je snimao djecu na plaži
Foto: Pu Istarska

Policija mu je pretražila prostorije u kojima je boravio, automobil i drugu tehničku opremu te pronašli inkriminirajuće snimke

7.8.2025.
11:30
Dunja Stanković
Pu Istarska
Istarska policija privela je njemačkog državljanina (31) kojeg terete za iskorištavanje djece za pornografiju nakon što je otkriveno da je ručnim satom s integriranom kamerom na plaži snimao nagu djecu. 

Građani su u utorak oko 18 sati alarmirali policiju nakon što su primijetili da muškarac ručnim satom snima djecu. Policija mu je pretražila prostorije u kojima je boravio, automobil i drugu tehničku opremu te pronašli inkriminirajuće snimke. 

Foto: Pu Istarska
Foto: Pu Istarska
Pao njemački predator (31) u Istri: Ovime je snimao djecu na plaži
Foto: Pu Istarska

Dan kasnije je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. 

"Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ako uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192", poručuju iz policije dodajući da ovakve akcije pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece te da prepoznavanje sumnjivog ponašanja omogućava pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. 

Pao njemački predator (31) u Istri: Ovime je snimao djecu na plaži