FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMNETARI IZ STUDENOG /

Veliki meč Thompsona i Tomaševića, rasprodane fantomke i 'dobra' djeca: Na ovo ste umirali od smijeha

Veliki meč Thompsona i Tomaševića, rasprodane fantomke i 'dobra' djeca: Na ovo ste umirali od smijeha
Foto: Siniša Mareković
1 /31
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Siniša Mareković proteklog je mjeseca imao jako puno događaja koji su poslužili kao inspiracija za Komnetar

Od klinaca koji se tuku kao nikad prije i rasprodanih fantomki u svim trgovinama diljem Hrvatske - do 'rata' između Thompsona i Tomaševića. I Vjesnikov neboder koji je izgorio poslužio je za nekoliko fotografija. 

Stvarno je tu bilo svega, a kako biste ekskluzivno svaki dan prije svih drugih mogli dobiti Komnetar, prijavte se na newsletter net.hr-a koji je potpuno besplatan. 

Svakog prvog u mjesecu pogledajte veliku galeriju za prethodni mjesec. 

1.12.2025.
8:33
Siniša Mareković
Siniša Mareković
KomnetarSiniša MarekovićStudeniVjesnikMarko Perković ThompsonArena ZagrebKoncertVili BeroŠ
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOMNETARI IZ STUDENOG /
Veliki meč Thompsona i Tomaševića, rasprodane fantomke i 'dobra' djeca: Na ovo ste umirali od smijeha