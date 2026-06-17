Dnevni horoskop, Vaga, 17. 06. 2026.

Ljubav: Odnosi će biti obojeni potrebom za ravnotežom i razumijevanjem. Neki nesporazumi mogli bi biti razriješeni kroz kompromis. Privlačnost će se razvijati kroz harmoniju i estetiku odnosa.

Posao: Suradnje će biti u prvom planu, a odluke će se donositi uz konzultacije. Moguće su situacije u kojima će se tražiti diplomatski pristup. Ravnoteža između obaveza i odnosa bit će ključna.

Zdravlje: Energija će biti stabilna, ali osjetljivost na stres će biti prisutna. Bit će naglašena potreba za opuštanjem i mentalnim mirom. Tijelo će reagirati na emocionalne promjene.