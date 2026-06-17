Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 17. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će biti pojačana potreba za pažnjom i potvrdom osjećaja. Romantične situacije mogle bi biti obojene dramatičnim gestama. Privlačnost će se razvijati kroz izražajnost i samopouzdanje.
Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena želja za isticanjem i preuzimanjem vodstva. Prilike će se pojavljivati kroz javne ili vidljive uloge. Očekivanja će biti visoka, ali i zahtjevna.
Zdravlje: Vitalnost će biti jaka, ali povremeno iscrpljivanje neće biti isključeno. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Srčani ritam i stres bit će u fokusu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Danas zbog radova bez struje će biti dio Karlovca i još neka mjesta u Karlovačkoj županiji
emedjimurje /
Dodijeljeni ugovori za potpore u turizmu vrijedni 100 tisuća eura
RI PORTAL /
Iva Rinčić odgovorila kritičarima
dubrovački dnevnik /
Tjedan na prometnicama: Veliki broj prometnih nesreća, ispisano 878 kazni
e zadar /
Županijski vijećnik objavio šokantni video: Gumenjak se zabio u obalu na Kornatima
SiB /
Šok za obrtnike pred Đakovačke vezove: Cijena najma ove godine skočila čak 117 posto
Izdvojeno
PAO REKORD /
Čudo od djeteta: Dragulj PSG-a zabio 'svojima' i ušao u povijesti
TEŠKA NESREĆA /
Troje ozlijeđenih u sudaru u Kaštelima, cesta zatvorena u oba smjera
Velika prijetnja /
Šok u Washingtonu! Sigurnosne službe spriječile napad uoči nedavnog UFC događaja
BEZ ODIJELA /
Plenković odradio početni udarac pa iz VIP lože gledao spektakl: Pogledajte koji su se HDZ-ovci znojili na terenu
LEGENDA LIVERPOOLA /
Nisu svi uvjereni u pobjedu nad Vatrenima: 'Morati ćemo uložiti veliki trud'