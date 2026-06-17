Dnevni horoskop, Lav, 17. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će biti pojačana potreba za pažnjom i potvrdom osjećaja. Romantične situacije mogle bi biti obojene dramatičnim gestama. Privlačnost će se razvijati kroz izražajnost i samopouzdanje.

Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena želja za isticanjem i preuzimanjem vodstva. Prilike će se pojavljivati kroz javne ili vidljive uloge. Očekivanja će biti visoka, ali i zahtjevna.

Zdravlje: Vitalnost će biti jaka, ali povremeno iscrpljivanje neće biti isključeno. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Srčani ritam i stres bit će u fokusu.