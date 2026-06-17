Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. 06. 2026.
Ljubav: U emotivnim odnosima bit će naglašena potreba za sigurnošću, a određene sumnje mogle bi biti razriješene. Pojava stabilnijih osjećaja bit će potaknuta konkretnim gestama. Bliskost će se graditi sporije, ali čvršće.
Posao: Na poslu će se otvarati prilike koje su dugo bile odgađane. Financijska pitanja bit će u fokusu i tražit će se oprezniji pristup. Stabilnost će se graditi kroz strpljive i promišljene poteze.
Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će blago povećana, osobito u području prehrane i energije. Bit će naglašena potreba za usporavanjem ritma. Ravnoteža će se lakše održavati kroz mirnije aktivnosti.
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